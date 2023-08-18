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Шаманов Аверьян Демидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 или 1825

Дата смерти

03.09.1861

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1825

Отец: Шаманов Демид Яковлевич

Мать: Шаманова Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.01.1852

Дочь: Шаманова (Шаманова) Татьяна Аверьяновна

Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1854

Дочь: Шаманова (Шаманова) Анна Аверьяновна

Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1856

Сын: Шаманов Степан Аверкиевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1857

Сын: Шаманов Петр Аверьянович

Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1859

Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Аверьяновна

Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.09.1861
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1862

Сын: Шаманов Георгий Аверкиевич

Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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