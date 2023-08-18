Шаманов Аверьян Демидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 или 1825
Дата смерти03.09.1861
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 или 1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1852
Дочь: Шаманова (Шаманова) Татьяна Аверьяновна
Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.02.1854
Дочь: Шаманова (Шаманова) Анна Аверьяновна
Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.03.1856
Сын: Шаманов Степан Аверкиевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.06.1857
Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна
Рождение ребёнка
16.08.1859
Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Аверьяновна
Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна
Смерть
03.09.1861
Рождение ребёнка
07.01.1862
Сын: Шаманов Георгий Аверкиевич
Мать ребёнка: Кудрявцова Варвара Тимофеевна