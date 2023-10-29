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Кудрявцова Варвара Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825 или 1827

Дата смерти

03.01.1864

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 или 1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Аверьян Демидович

Рождение ребёнка
06.01.1852

Дочь: Шаманова (Шаманова) Татьяна Аверьяновна

Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.02.1854

Дочь: Шаманова (Шаманова) Анна Аверьяновна

Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.03.1856

Сын: Шаманов Степан Аверкиевич

Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.06.1857

Сын: Шаманов Петр Аверьянович

Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.08.1859

Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Аверьяновна

Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.01.1862

Сын: Шаманов Георгий Аверкиевич

Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
02.02.1862

Муж: Кудрявцов Иван Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
03.01.1864
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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