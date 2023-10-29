Кудрявцова Варвара Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825 или 1827
Дата смерти03.01.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 или 1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1852
Дочь: Шаманова (Шаманова) Татьяна Аверьяновна
Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович
Рождение ребёнка
03.02.1854
Дочь: Шаманова (Шаманова) Анна Аверьяновна
Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович
Рождение ребёнка
23.03.1856
Сын: Шаманов Степан Аверкиевич
Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович
Рождение ребёнка
09.06.1857
Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович
Рождение ребёнка
16.08.1859
Дочь: Шаманова (Шаманова) Наталия Аверьяновна
Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович
Рождение ребёнка
07.01.1862
Сын: Шаманов Георгий Аверкиевич
Отец ребёнка: Шаманов Аверьян Демидович
Бракосочетание
02.02.1862
Смерть
03.01.1864