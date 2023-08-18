Шаманова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1821

Дочь: Шаманова Фекла Демидовна

Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.04.1823

Дочь: Шаманова Мария Демидовна

Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1823 или 1825

Сын: Шаманов Аверьян Демидович

Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Шаманов Алексей Демидович

Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаманов Демид Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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