Шаманова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1821
Дочь: Шаманова Фекла Демидовна
Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич
Рождение ребёнка
08.04.1823
Дочь: Шаманова Мария Демидовна
Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич
Рождение ребёнка
1823 или 1825
Сын: Шаманов Аверьян Демидович
Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Шаманов Алексей Демидович
Отец ребёнка: Шаманов Демид Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно