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Чередов Иван Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Чередов Дмитрий Фёдоров

Мать: Чередова Степанида Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Степан Иванович

Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Федосья Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ирина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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