Чередов Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Федосья Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Чередова Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно