Чередова Ирина Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Федосья Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно