Чередова Ирина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Ирина Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Степан Иванович

Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Федосья Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Чередов Иван Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Иван Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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