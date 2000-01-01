Чередова Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Степанида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Чередов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Чередов Никифор Дмитриев

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Чередов Афанасий Дмитриев

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Дмитрий Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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