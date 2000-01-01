Чередова Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1829
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Чередов Афанасий Дмитриев
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Чередов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чередов Дмитрий Фёдоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно