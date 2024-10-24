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Игнатий Софонович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Софон Михайлович

Мать: Ирина Павловна (Васильевна)

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1827

Жена: Дарья Трифоновна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1839

Дочь: Гликерия Игнатьевна

Мать ребёнка: Дарья Трифоновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1841

Сын: Павел Игнатьевич

Мать ребёнка: Дарья Трифоновна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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