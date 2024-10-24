Игнатий Софонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Софон Михайлович
Бракосочетание
05.11.1827
Жена: Дарья Трифоновна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1839
Дочь: Гликерия Игнатьевна
Мать ребёнка: Дарья Трифоновна
Рождение ребёнка
01.11.1841
Сын: Павел Игнатьевич
Мать ребёнка: Дарья Трифоновна
Смерть
Неизвестно