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Дарья Трифоновна

Место рождения

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Апарино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
05.11.1827

Муж: Игнатий Софонович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1839

Дочь: Гликерия Игнатьевна

Отец ребёнка: Игнатий Софонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.11.1841

Сын: Павел Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Софонович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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