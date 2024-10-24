Дарья Трифоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1827
Муж: Игнатий Софонович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1839
Дочь: Гликерия Игнатьевна
Отец ребёнка: Игнатий Софонович
Рождение ребёнка
01.11.1841
Сын: Павел Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Софонович
Смерть
Неизвестно