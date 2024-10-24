Ирина Павловна (Васильевна)
Место рожденияВарыхайлово, приход Аполье
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти24.05.1833
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.09.1801
Муж: Софон Михайлович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1803
Дочь: Мелания Софоновна
Отец ребёнка: Софон Михайлович
Рождение ребёнка
19.02.1805
Дочь: Евдокия Софоновна
Отец ребёнка: Софон Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Иван Софонович
Отец ребёнка: Софон Михайлович
Рождение ребёнка
10.02.1809
Сын: Федор Софонович
Отец ребёнка: Софон Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1810
Дочь: Фекла Софоновна
Отец ребёнка: Софон Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1812
Сын: Игнатий Софонович
Отец ребёнка: Софон Михайлович
Рождение ребёнка
08.04.1816
Дочь: Ирина Софоновна
Отец ребёнка: Софон Михайлович
Смерть
24.05.1833
Причина смерти: чахотка