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Ирина Павловна (Васильевна)

Место рождения

Варыхайлово, приход Аполье

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

24.05.1833

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.09.1801

Муж: Софон Михайлович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.12.1803

Дочь: Мелания Софоновна

Отец ребёнка: Софон Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1805

Дочь: Евдокия Софоновна

Отец ребёнка: Софон Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Иван Софонович

Отец ребёнка: Софон Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.02.1809

Сын: Федор Софонович

Отец ребёнка: Софон Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.09.1810

Дочь: Фекла Софоновна

Отец ребёнка: Софон Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Игнатий Софонович

Отец ребёнка: Софон Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.04.1816

Дочь: Ирина Софоновна

Отец ребёнка: Софон Михайлович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
24.05.1833
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: чахотка

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