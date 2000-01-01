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Зотов Василий Васильевич

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Место рождения

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.02.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зотов Василий Терентьевич

Мать: Зотова Мелания Алексеевна

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1909

Сын: Зотов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
?.02.1941
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