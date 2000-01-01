Зотов Василий Васильевич
Место рожденияс. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.02.1941
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1909
Мать ребёнка: не указана
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
?.02.1941