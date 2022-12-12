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Зотов Алексей Васильевич

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Место рождения

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя

Дата рождения

15.02.1909

Дата смерти

30.04.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1909

Отец: Зотов Василий Васильевич

Мать: не указана

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Бракосочетание
Около 1928

Жена: Зотова Дарья Афанасьевна

Рождение ребёнка
24.01.1930

Дочь: Бузина Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Зотова Дарья Афанасьевна

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Бракосочетание
07.07.1954

Жена: Зотова Мария Петровна

Смерть
30.04.1970
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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