Зотов Алексей Васильевич
Место рожденияс. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Дата рождения15.02.1909
Дата смерти30.04.1970
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1909
Отец: Зотов Василий Васильевич
Мать: не указана
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Бракосочетание
Около 1928
Жена: Зотова Дарья Афанасьевна
Рождение ребёнка
24.01.1930
Дочь: Бузина Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Зотова Дарья Афанасьевна
Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Бракосочетание
07.07.1954
Жена: Зотова Мария Петровна
Смерть
30.04.1970
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область