Зотова (Хомченко) Мелания Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
1906
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя