Зотова (Хомченко) Мелания Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова (Хомченко) Мелания Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотов Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зотов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зотов Василий Терентьевич

с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
Смерть
1906
с. Палуж, Палужская вол., Чериковский у., Могилевская губ., Российская империя
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