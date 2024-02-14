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Нигматуллин Шаhидулла

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Абдрэшитов Нигматулла

Мать: Гульзифа Третья Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (3 Жена) ?? Третья Жена Шапра Отец

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Шаhидуллина) Махемжамал Мэхмубжамал

Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Рождение ребёнка
1856

Сын: Шагидуллин Ахматша

Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Шаhидуллина) Хеснижамал

Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шаhидуллин Мөхәммәтша

Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шаhидуллин Гайнатулла

Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шаhидуллин Хэсэн

Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шаhидуллин Зариф

Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Смерть
Неизвестно

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