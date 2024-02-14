Нигматуллин Шаhидулла
Место рожденияд.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Абдрэшитов Нигматулла
Мать: Гульзифа Третья Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Шаhидуллина) Махемжамал Мэхмубжамал
Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал
Рождение ребёнка
1856
Сын: Шагидуллин Ахматша
Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Шаhидуллина) Хеснижамал
Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал
Рождение ребёнка
1863
Сын: Шаhидуллин Хэсэн
Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шаhидуллин Зариф
Мать ребёнка: (Зайнетдинова) Сахибжамал
Смерть
Неизвестно