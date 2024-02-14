Шаhидуллин Зариф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаhидуллин Зариф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1832 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

Дети

1916 г.р.
1918 г.р.
1920 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Нигматуллин Шаhидулла

Мать: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Х Вторая Жена С 1919Г

Рождение ребёнка
1916

Сын: Шаhидуллин Низам

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Шаhидуллин) Рабига

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мосирэ

Мать ребёнка: Х Вторая Жена С 1919Г

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Х Вторая Жена С 1919Г

Рождение ребёнка
1930

Сын: Шайдуллин Равиль

Мать ребёнка: Х Вторая Жена С 1919Г

Смерть
Неизвестно

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