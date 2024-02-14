Шаhидуллин Зариф
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Нигматуллин Шаhидулла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Х Вторая Жена С 1919Г
Рождение ребёнка
1916
Сын: Шаhидуллин Низам
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Шаhидуллин) Рабига
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мосирэ
Мать ребёнка: Х Вторая Жена С 1919Г
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Х Вторая Жена С 1919Г
Рождение ребёнка
1930
Сын: Шайдуллин Равиль
Мать ребёнка: Х Вторая Жена С 1919Г
Смерть
Неизвестно