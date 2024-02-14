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Шаhидуллин Мөхәммәтша

Место рождения

д.Байбулатово Мещеряки Буинского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1857

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Нигматуллин Шаhидулла

Мать: (Зайнетдинова) Сахибжамал

Упоминание
Неизвестно
СЕЛО МЕЩЕРЯКОВО Село Мещеряково образовано 07 августа 1662 года .Основали ее вернувшиеся со службы в царской армии служилые татары в количестве 40 человек во главе с Байбулатом.Потом к ним присоединли... Показать все
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Мухаметшина) Хадичә

Мать ребёнка: Сәрвәр

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Салахутдинова (Мухаметшина) Хадичэ

Мать ребёнка: Сәрвәр

Бракосочетание
1891

Жена: Сәрвәр

Рождение ребёнка
14.03.1894

Сын: Мухаметшин Гибадулла

Мать ребёнка: Сәрвәр

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Шарафеева (Мухаметшина) Сания

Мать ребёнка: Сәрвәр

Смерть
1935

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