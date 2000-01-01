Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Нина Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елена Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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