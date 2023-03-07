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Соколов Александр Дмитриевич

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Место рождения

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Соколов Дмитрий Иванович

Мать: Соколова Екатерина Николаевна

Дубасово, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Во время войны служил в Свердловской области, охранял промышленные и ж/д объекты. Году в 43-ем по каким-то причинам был демобилизован.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Нина Александровна

Мать ребёнка: Евгения Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Анна Александровна

Мать ребёнка: Евгения Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Елена Александровна

Мать ребёнка: Евгения Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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