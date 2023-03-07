Соколов Александр Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Во время войны служил в Свердловской области, охранял промышленные и ж/д объекты. Году в 43-ем по каким-то причинам был демобилизован.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Нина Александровна
Мать ребёнка: Евгения Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Анна Александровна
Мать ребёнка: Евгения Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Елена Александровна
Мать ребёнка: Евгения Яковлевна
Смерть
Неизвестно