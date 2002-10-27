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Вельбой Николай Прокопьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1933

Дата смерти

27.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933

Отец: Вельбой Прокопий

Мать: Вельбой Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельбой Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вельбой Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вельбой Мария Петровна

Смерть
27.10.2002
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