Вельбой Николай Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1933
Дата смерти27.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1933
Отец: Вельбой Прокопий
Мать: Вельбой Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельбой Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вельбой Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вельбой Мария Петровна
Смерть
27.10.2002