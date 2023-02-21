Вельбой Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельбой Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1920

Дочь: Бурматова Анисья Прокопьевна

Отец ребёнка: Вельбой Прокопий

Рождение ребёнка
13.11.1922

Сын: Вельбой Михаил Прокопьевич

Отец ребёнка: Вельбой Прокопий

Рождение ребёнка
1925

Сын: Вельбой Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Вельбой Прокопий

Рождение ребёнка
10.01.1933

Сын: Вельбой Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Вельбой Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вельбой Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельбой Василий Прокопьевич

Отец ребёнка: Вельбой Прокопий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вельбой Фёдор Прокопьевич

Отец ребёнка: Вельбой Прокопий

Смерть
Неизвестно
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