Вельбой Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.11.1920
Дочь: Бурматова Анисья Прокопьевна
Отец ребёнка: Вельбой Прокопий
Рождение ребёнка
13.11.1922
Сын: Вельбой Михаил Прокопьевич
Отец ребёнка: Вельбой Прокопий
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Вельбой Прокопий
Рождение ребёнка
10.01.1933
Сын: Вельбой Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Вельбой Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вельбой Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельбой Василий Прокопьевич
Отец ребёнка: Вельбой Прокопий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельбой Фёдор Прокопьевич
Отец ребёнка: Вельбой Прокопий
Смерть
Неизвестно