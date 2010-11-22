Вельбой Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1930
Дата смерти22.11.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вельбой Николай Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вельбой Николай Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.2010