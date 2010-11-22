Вельбой Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вельбой Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1930

Дата смерти

22.11.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вельбой Николай Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вельбой Николай Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вельбой Николай Прокопьевич

Смерть
22.11.2010
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