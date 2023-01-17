Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Василий

Мать: ?

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Катерина Миронова

Отец ребёнка: Мирон Лукьянов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Павел Миронов

Отец ребёнка: Мирон Лукьянов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Лукьянов

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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