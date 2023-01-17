Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Катерина Миронова
Отец ребёнка: Мирон Лукьянов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Павел Миронов
Отец ребёнка: Мирон Лукьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Лукьянов
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно