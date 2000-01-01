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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1730 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Агафья Васильева

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1787

Сын: Карл Васильев

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
1790

Сын: Аксен (Осип) Васильев

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукашевич Евсей Никифоров

Смерть
Неизвестно
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