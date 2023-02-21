Карл Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карл Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Василий

Мать: ?

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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