Мирон Лукьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирон Лукьянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Катерина Миронова

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Павел Миронов

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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