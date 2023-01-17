Мирон Лукьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Катерина Миронова
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Павел Миронов
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно