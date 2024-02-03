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Баранов Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1773

Дата смерти

12.10.1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1773

Отец: Баранов Александр Абрамович (Авраамович)

Мать: Баранова Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Анна Михайловна

Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор, псковский вице-губернатор (с 1826 г.), помещик Порховского уезда
Рождение ребёнка
25.01.1813

Сын: Баранов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна

Рождение ребёнка
30.06.1822

Сын: Баранов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна

Смерть
12.10.1840

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