Баранов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1773
Дата смерти12.10.1840
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1773
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Анна Михайловна
Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
коллежский асессор, псковский вице-губернатор (с 1826 г.), помещик Порховского уезда
Рождение ребёнка
25.01.1813
Сын: Баранов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна
Рождение ребёнка
30.06.1822
Сын: Баранов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Шумская Анастасия Яковлевна
Смерть
12.10.1840