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Баранов Александр Абрамович (Авраамович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1742

Дата смерти

13.06.1802

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1742

Отец: Баранов Авраам Григорьевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
капитан (1766), секунд-майор (1777), премьер-майор (1781), коллежский советник, помещик Валдайского уезда.
Бракосочетание
05.06.1769

Жена: Баранова Наталья Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.11.1773

Сын: Баранов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Баранова Наталья Тимофеевна

Смерть
13.06.1802

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