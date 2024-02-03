Баранов Александр Абрамович (Авраамович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1742
Дата смерти13.06.1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1742
Отец: Баранов Авраам Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
капитан (1766), секунд-майор (1777), премьер-майор (1781), коллежский советник, помещик Валдайского уезда.
Бракосочетание
05.06.1769
Рождение ребёнка
06.11.1773
Сын: Баранов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Баранова Наталья Тимофеевна
Смерть
13.06.1802