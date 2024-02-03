Шумская Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1783
Дата смерти20.07.1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранова Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Анна Михайловна
Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
25.01.1813
Сын: Баранов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
30.06.1822
Сын: Баранов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович
Смерть
20.07.1848