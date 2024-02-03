Шумская Анастасия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШумская Анастасия Яковлевна

Шумская Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1783

Дата смерти

20.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранова Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баранова Анна Михайловна

Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
25.01.1813

Сын: Баранов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
30.06.1822

Сын: Баранов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Баранов Михаил Александрович

Смерть
20.07.1848

Мы используем куки для улучшения работы сайта.