Кузнецов Михаил Иванович
Место рожденияХутор Новгородский, Ленинградская область
Дата рождения28.09.1908
Дата смерти25.02.1982
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1908
Отец: Кузнецов Иван
Хутор Новгородский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.03.1934
Дочь: Кячина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.02.1939
Дочь: Клюева Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.10.1941
Дочь: Федорова Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.05.1944
Дочь: Кузьмина Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна
Смерть
25.02.1982