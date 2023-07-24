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Кузнецов Михаил Иванович

Место рождения

Хутор Новгородский, Ленинградская область

Дата рождения

28.09.1908

Дата смерти

25.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1908

Отец: Кузнецов Иван

Мать: не указана

Хутор Новгородский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.03.1934

Дочь: Кячина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.02.1939

Дочь: Клюева Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.10.1941

Дочь: Федорова Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1944

Дочь: Кузьмина Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Кузнецова Евдокия Тимофеевна

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
25.02.1982
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