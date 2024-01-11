Кузнецов Иван
Место рожденияХутор Новгородский, Ленинградская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.09.1908
Хутор Новгородский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1908
Хутор Новгородский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Паня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Хутор Новгородский, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно