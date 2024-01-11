Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Иван

Кузнецов Иван

Место рождения

Хутор Новгородский, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хутор Новгородский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1908

Сын: Кузнецов Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Хутор Новгородский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.09.1908

Сын: Кузнецов Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Хутор Новгородский, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Паня

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Надежда

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Хутор Новгородский, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close