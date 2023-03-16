Кузнецова (Боголюбова) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1911
Дата смерти22.04.1993
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1911
Отец: Боголюбов Тимофей
Мать: Боголюбова Екатерина
Рождение ребёнка
18.03.1934
Дочь: Кячина Вера Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1939
Дочь: Клюева Зоя Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1941
Дочь: Федорова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
28.05.1944
Дочь: Кузьмина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович
Смерть
22.04.1993