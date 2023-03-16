Кузнецова (Боголюбова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Боголюбова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1911

Дата смерти

22.04.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1911

Отец: Боголюбов Тимофей

Мать: Боголюбова Екатерина

Рождение ребёнка
18.03.1934

Дочь: Кячина Вера Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.02.1939

Дочь: Клюева Зоя Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.10.1941

Дочь: Федорова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.05.1944

Дочь: Кузьмина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Кузнецов Михаил Иванович

Дорогощи, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
22.04.1993
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