Хорошавин Мирон Калининов
Место рождения
Дата рождения12.08.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1860
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Хорошавин Василий Миронович
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Пудова
Рождение ребёнка
11.03.1890
Дочь: Дарья Мироновна
Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Пудова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно