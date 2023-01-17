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Хорошавин Мирон Калининов

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Место рождения

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.08.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1860

Отец: Хорошавин Калинин Архипович

Мать: Хорошавина Татьяна Алексеевна

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.07.1887

Сын: Хорошавин Василий Миронович

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Пудова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
11.03.1890

Дочь: Дарья Мироновна

Мать ребёнка: Хорошавина Евдокия Пудова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Евдокия Пудова

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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