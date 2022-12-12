Хорошавина (?) Евдокия Пудова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1887
Сын: Хорошавин Василий Миронович
Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Калининов
Рождение ребёнка
11.03.1890
Дочь: Дарья Мироновна
Отец ребёнка: Хорошавин Мирон Калининов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно