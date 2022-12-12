Хорошавина (?) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавина (?) Татьяна Алексеевна

Хорошавина (?) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Анастасия Калинина

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Хорошавин Косьма Калининов

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.09.1850

Сын: Хорошавин Фёдор Калининов

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.10.1852

Дочь: Пелагея Калинина

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Хорошавин Радион Калининов

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.07.1856

Дочь: Хорошавина Мария Калинина

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
21.06.1858

Сын: Хорошавин Иван Калининов

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.08.1860

Сын: Хорошавин Мирон Калининов

Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Калинин Архипович

Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Хорошавины, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1860
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