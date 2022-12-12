Хорошавина (?) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Анастасия Калинина
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Хорошавин Косьма Калининов
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Рождение ребёнка
15.09.1850
Сын: Хорошавин Фёдор Калининов
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Рождение ребёнка
04.10.1852
Дочь: Пелагея Калинина
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Хорошавин Радион Калининов
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Рождение ребёнка
14.07.1856
Дочь: Хорошавина Мария Калинина
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Рождение ребёнка
21.06.1858
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Рождение ребёнка
12.08.1860
Сын: Хорошавин Мирон Калининов
Отец ребёнка: Хорошавин Калинин Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1860