Тучин Потап Фокин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тучин Фока Корнильев
Мать: не указана
Деревня Климовская Горно-Шёлтозерский приход
Бракосочетание
09.06.1807 ст.
Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 06.04.1810 ст.
Мать ребёнка: Тучина Матрона Мартьяновна
Рождение ребёнка
01.04.1812 ст.
Сын: Тучин Мартын Потапов
Мать ребёнка: Тучина Матрона Мартьяновна
Без фамилии.
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тучин Иван I Потапов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тучина Наталья Потапова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно