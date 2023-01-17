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Тучин Потап Фокин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тучин Фока Корнильев

Мать: не указана

Деревня Климовская Горно-Шёлтозерский приход
Бракосочетание
09.06.1807 ст.

Жена: Тучина Матрона Мартьяновна

Горное Шелтозеро, Прионежский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Около 06.04.1810 ст.

Сын: Тучин Артамон Потапов

Мать ребёнка: Тучина Матрона Мартьяновна

Рождение ребёнка
01.04.1812 ст.

Сын: Тучин Мартын Потапов

Мать ребёнка: Тучина Матрона Мартьяновна

Без фамилии.
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Тучин Иван II Потапов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тучин Иван I Потапов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тучина Наталья Потапова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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