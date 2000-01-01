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Тучин Иван II Потапов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Тучин Потап Фокин

Мать: не указана

Место жительства
26.06.1837 ст.
Восприемник на крестинах Андрея Мартынова (Тучина)
Место жительства
22.09.1841 ст.
Восприемник на крестинах Ивана Мартынова {Тучина}
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.

Сын: Тучин Федор Иванов

Мать ребёнка: не указана

в 1880 ему 22 года. 23 января 1891 года был свидетелем на свадьбе Евдокии Ивановой Тучиной (21 год), дочери умершего крестьянина Ивана Тучина
Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Тучин Никита Иванов

Мать ребёнка: не указана

24 года в 1889
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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