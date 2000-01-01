Тучин Иван II Потапов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Тучин Потап Фокин
Мать: не указана
Место жительства
26.06.1837 ст.
Восприемник на крестинах Андрея Мартынова (Тучина)
Место жительства
22.09.1841 ст.
Восприемник на крестинах Ивана Мартынова {Тучина}
Рождение ребёнка
Около 1858 ст.
Сын: Тучин Федор Иванов
Мать ребёнка: не указана
в 1880 ему 22 года. 23 января 1891 года был свидетелем на свадьбе Евдокии Ивановой Тучиной (21 год), дочери умершего крестьянина Ивана Тучина
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Тучин Никита Иванов
Мать ребёнка: не указана
24 года в 1889
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно