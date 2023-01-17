Седова Евдокия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова Евдокия Сергеевна

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Место рождения

Созоново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

05.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Созоново, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.07.1904

Дочь: Мозжалова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Седов Иван Павлович

Рождение ребёнка
06.08.1906

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Седов Иван Павлович

Рождение ребёнка
25.02.1909

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Седов Иван Павлович

Рождение ребёнка
14.10.1910

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Седов Иван Павлович

Рождение ребёнка
29.03.1914

Дочь: Краснихина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Седов Иван Павлович

Рождение ребёнка
22.01.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Иван Павлович

Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
05.09.1947
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