Седова Евдокия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти05.09.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1904
Дочь: Мозжалова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Седов Иван Павлович
Рождение ребёнка
06.08.1906
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Седов Иван Павлович
Рождение ребёнка
25.02.1909
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Седов Иван Павлович
Рождение ребёнка
14.10.1910
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Седов Иван Павлович
Рождение ребёнка
29.03.1914
Дочь: Краснихина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Седов Иван Павлович
Рождение ребёнка
22.01.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седов Иван Павлович
Образование
Неизвестно
Неграмотная
Смерть
05.09.1947