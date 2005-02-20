Краснихина (Седова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1914
Дата смерти20.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914
Отец: Седов Иван Павлович
Мать: Седова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
25.11.1937
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Краснихин Афанасий Максимович
Рождение ребёнка
22.03.1945
Рождение ребёнка
1948
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.02.2005
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно