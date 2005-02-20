Краснихина (Седова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Седова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1914

Дата смерти

20.02.2005

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1914

Отец: Седов Иван Павлович

Мать: Седова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
25.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснихин Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
1940

Отец ребёнка: Краснихин Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
22.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснихин Афанасий Максимович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснихин Афанасий Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
20.02.2005
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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