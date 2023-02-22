Мозжалова (Седова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозжалова (Седова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1904

Дата смерти

09.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904

Отец: Седов Иван Павлович

Мать: Седова Евдокия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягодкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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