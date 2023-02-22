Мозжалова (Седова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1904
Дата смерти09.02.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1904
Отец: Седов Иван Павлович
Мать: Седова Евдокия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягодкина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.1985
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область