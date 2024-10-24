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Евдокия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1878

Сын: Смуров Василий Никифорович

Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Смуров Федор Никифорович

Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1889

Сын: Смуров Иван Никифорович

Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Смирнова (Смурова) Елизавета Никифоровна

Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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