Евдокия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1878
Сын: Смуров Василий Никифорович
Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
16.02.1885
Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
25.09.1889
Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Смирнова (Смурова) Елизавета Никифоровна
Отец ребёнка: Смуров Никифор Матвеевич
Смерть
Неизвестно