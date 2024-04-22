Смуров Иван Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмуров Иван Никифорович

Смуров Иван Никифорович

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Смуров Никифор Матвеевич

Мать: Евдокия Кузьминична

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
06.02.1908

Жена: Смурова Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
03.04.1909

Сын: Смуров Николай Иванович

Мать ребёнка: Смурова Татьяна Васильевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
25.01.1912

Жена: Смурова Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Смуров Иван Иванович

Мать ребёнка: Смурова Екатерина Степановна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Смуров Петр Иванович

Мать ребёнка: Смурова Екатерина Степановна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Смуров Александр Иванович

Мать ребёнка: Смурова Екатерина Степановна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close