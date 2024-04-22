Смуров Иван Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: Смуров Никифор Матвеевич
Мать: Евдокия Кузьминична
Бракосочетание
06.02.1908
Рождение ребёнка
03.04.1909
Мать ребёнка: Смурова Татьяна Васильевна
Бракосочетание
25.01.1912
Рождение ребёнка
13.12.1912
Сын: Смуров Иван Иванович
Мать ребёнка: Смурова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Смуров Петр Иванович
Мать ребёнка: Смурова Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Смуров Александр Иванович
Мать ребёнка: Смурова Екатерина Степановна
Смерть
Неизвестно