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Смуров Никифор Матвеевич

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

29.05.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1854

Отец: Смуров Матвей Алексеевич

Мать: Смурова Ксенья (Аксинья) Яковлевна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Смуров Василий Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.02.1885

Сын: Смуров Федор Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Смуров Иван Никифорович

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1892

Дочь: Смирнова Елизавета Никифоровна

Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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