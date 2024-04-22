Смуров Никифор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1854
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Смуров Василий Никифорович
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
16.02.1885
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1889
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
Около 1892
Дочь: Смирнова Елизавета Никифоровна
Мать ребёнка: Евдокия Кузьминична
Смерть
Неизвестно