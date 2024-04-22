Смуров Василий Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Смуров Никифор Матвеевич
Мать: Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
11.01.1903
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна
Рождение ребёнка
24.04.1910
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно