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Смуров Василий Никифорович

Место рождения

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Смуров Никифор Матвеевич

Мать: Евдокия Кузьминична

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Смуров Петр Васильевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
11.01.1903

Сын: Смуров Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.04.1910

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Смурова Евдокия Сидоровна

Радовье, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Евдокия Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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