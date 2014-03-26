Немытова (Ксенофонтова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немытова (Ксенофонтова) Мария Ивановна

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Место рождения

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

20.05.1924

Дата смерти

26.03.2014

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1950 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1924

Отец: Ксенофонтов Иван Пахомович

Мать: Ксенофонтова Анна Филипповна

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
04.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немытов Павел Фёдорович

Рождение ребёнка
22.07.1950

Сын: Немытов Валентин Павлович

Отец ребёнка: Немытов Павел Фёдорович

Казанка, Узункольский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немытов Павел Фёдорович

Смерть
26.03.2014
Огнеупорный, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
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