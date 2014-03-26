Немытова (Ксенофонтова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения20.05.1924
Дата смерти26.03.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1924
Рождение ребёнка
04.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немытов Павел Фёдорович
Рождение ребёнка
22.07.1950
Сын: Немытов Валентин Павлович
Отец ребёнка: Немытов Павел Фёдорович
Казанка, Узункольский район, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.2014
Огнеупорный, Чесменский муниципальный район, Челябинская область