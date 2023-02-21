Ксенофонтов Иван Пахомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКсенофонтов Иван Пахомович

Ксенофонтов Иван Пахомович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Ксенофонтов Пахом

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1920

Дочь: Ксенофонтова Просковья Ивановна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Анна Филипповна

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1924

Дочь: Немытова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Анна Филипповна

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Сёмочкина Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Ксенофонтова Анна Филипповна

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксенофонтова Анна Филипповна

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксенофонтова Анна Филипповна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close