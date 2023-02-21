Ксенофонтова Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902
Отец: Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1920
Дочь: Ксенофонтова Просковья Ивановна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
20.05.1924
Дочь: Немытова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
25.12.1926
Дочь: Сёмочкина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович
Рождение ребёнка
18.01.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1970