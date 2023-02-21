Ксенофонтова Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксенофонтова Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1920

Дочь: Ксенофонтова Просковья Ивановна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
20.05.1924

Дочь: Немытова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
25.12.1926

Дочь: Сёмочкина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
18.01.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ксенофонтов Иван Пахомович

Леоново, Ельнинский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксенофонтов Иван Пахомович

Смерть
После 1970
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