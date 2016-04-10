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Немытов Валентин Павлович

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Место рождения

Казанка, Узункольский район, Костанайская область

Дата рождения

22.07.1950

Дата смерти

10.04.2016

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1950

Отец: Немытов Павел Фёдорович

Мать: Немытова Мария Ивановна

Казанка, Узункольский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
21.07.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немытова Валентина Григорьевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
31.01.1975

Сын: Немытов Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Немытова Валентина Григорьевна

Казахская ССР, Кустонайская область
Рождение ребёнка
19.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Немытова Валентина Григорьевна

Бускульский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немытова Валентина Григорьевна

Смерть
10.04.2016
Бускульский, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
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