Немытов Валентин Павлович
Место рождения
Дата рождения22.07.1950
Дата смерти10.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1950
Отец: Немытов Павел Фёдорович
Мать: Немытова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.07.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немытова Валентина Григорьевна
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
31.01.1975
Сын: Немытов Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Немытова Валентина Григорьевна
Казахская ССР, Кустонайская область
Рождение ребёнка
19.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Немытова Валентина Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.04.2016