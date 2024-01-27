Сысоева Дарья Ивановна
Место рожденияТамбовская губерния
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фекла Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Морозова Марфа Лаврентьевна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Сысоев Susoev Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сысоев Susoev Пион Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сысоев Susoev Степан Лавреньтьев
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно