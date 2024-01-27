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Сысоева Дарья Ивановна

Место рождения

Тамбовская губерния

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фекла Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Морозова Марфа Лаврентьевна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772

Сын: Сысоев Susoev Григорий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сысоев Susoev Пион Лаврентьевич

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сысоев Susoev Степан Лавреньтьев

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Смерть
Неизвестно
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