Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1736
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1736
Отец: Сысоев Susoev Лукьян
Мать: не указана
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Фекла Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна
Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 27 лет живет с женой Дарьей 25 лет и дочкой Феклой 6 лет с братьями Фатеем 25 лет и Семеном 34 лет (ушел в рекруты) в Солдатской Вихляйке.
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Морозова Марфа Лаврентьевна
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1768
Сын: Сысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772
Сын: Сысоев Susoev Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1775
Сын: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1778
Сын: Сысоев Susoev Пион Лаврентьевич
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1782
Сын: Сысоев Susoev Степан Лавреньтьев
Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Дарья Ивановна
Смерть
1803
д.М.Копены Саратовской губ.