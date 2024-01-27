Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1736

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Сысоев Susoev Лукьян

Мать: не указана

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Фекла Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна

Россия, Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Упоминание
1763
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
В 27 лет живет с женой Дарьей 25 лет и дочкой Феклой 6 лет с братьями Фатеем 25 лет и Семеном 34 лет (ушел в рекруты) в Солдатской Вихляйке.
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Морозова Марфа Лаврентьевна

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1768

Сын: Сысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1772

Сын: Сысоев Susoev Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1775

Сын: Сысоев Susoev Прокофий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1778

Сын: Сысоев Susoev Пион Лаврентьевич

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1782

Сын: Сысоев Susoev Степан Лавреньтьев

Мать ребёнка: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Дарья Ивановна

Смерть
1803
д.М.Копены Саратовской губ.
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