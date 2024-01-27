Сысоев Susoev Степан Лавреньтьев
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1782
Дата смертиОколо 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1782
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сысоев Susoev Иван Степанович
Мать ребёнка: Сысоева Марья
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1809
Сын: Сысоев Susoev Никифор Степанович
Мать ребёнка: Сысоева Марья
Россия
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 28 лет живет с сыном Иваном 3 лет и племянником Иваном Григорьевичем 10 лет в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Аксинья Степановна
Мать ребёнка: Сысоева Марья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Сысоева Марья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сысоев Susoev Ивлий Степанович
Мать ребёнка: Сысоева Марья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825
Сын: Сысоев Susoev Ульян Степанович
Мать ребёнка: Сысоева Марья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович
Мать ребёнка: Сысоева Марья
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1852
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 75 лет живет с сыном Ульяном 27 лет и внуками Григорием 5 лет и Самуилом 2 лет в Ново-Саратовке куда переехал из России (Батаевки Царевского уезда Астраханской губернии России)в 1844 году.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Марья
Смерть
Около 1859
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых