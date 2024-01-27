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Сысоев Susoev Степан Лавреньтьев

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1782

Дата смерти

Около 1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Мать: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1808

Сын: Сысоев Susoev Иван Степанович

Мать ребёнка: Сысоева Марья

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1809

Сын: Сысоев Susoev Никифор Степанович

Мать ребёнка: Сысоева Марья

Россия
Упоминание
1811
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 28 лет живет с сыном Иваном 3 лет и племянником Иваном Григорьевичем 10 лет в Малых Копенах
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Аксинья Степановна

Мать ребёнка: Сысоева Марья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Сысоева Марья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сысоев Susoev Ивлий Степанович

Мать ребёнка: Сысоева Марья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1825

Сын: Сысоев Susoev Ульян Степанович

Мать ребёнка: Сысоева Марья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Сысоев Susoev Тихон Tihon Степанович

Мать ребёнка: Сысоева Марья

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Упоминание
1852
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 75 лет живет с сыном Ульяном 27 лет и внуками Григорием 5 лет и Самуилом 2 лет в Ново-Саратовке куда переехал из России (Батаевки Царевского уезда Астраханской губернии России)в 1844 году.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Марья

Смерть
Около 1859
Россия Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
В камеральном описании Ново-Саратовки 1860 года уже нет в живых
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