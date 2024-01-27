Сысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев
Место рожденияТамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1768
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна Аверьяновна
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Дарья Аверьяновна
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья Аверьяновна
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Василиса Аверьяновна
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814
Сын: Сысоев Susoev Прохор Аверьянович
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1816
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 46 лет живет с женой Татьяной 47 лет и 5 детьми в Малых Копенах.
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Афимья Аверьяновна
Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова
Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 64 года живет с женой Татьяной Даниловной 65 лет и тремя детьми: семьей сына Прохора 20 лет (жена Марфа Иванова 20 лет) сын Петр Прохорович полугода и двумя дочерьми Василисой Аверьяновной 20 лет и ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сысоева Татьяна Данилова
Смерть
Неизвестно