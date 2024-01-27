Сысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев

Сысоев Susoev Аверьян Лавреньтьев

Место рождения

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сысоев Susoev Лаврентий Лукьянович

Мать: Сысоева Дарья Ивановна

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна Аверьяновна

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Дарья Аверьяновна

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова

Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, село Солдатская Вихляйка
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья Аверьяновна

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Василиса Аверьяновна

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1814

Сын: Сысоев Susoev Прохор Аверьянович

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Упоминание
1816
Саратовская губерния, Аткарский уезд, с.Малые Копены
В 46 лет живет с женой Татьяной 47 лет и 5 детьми в Малых Копенах.
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Афимья Аверьяновна

Мать ребёнка: Сысоева Татьяна Данилова

Россия Саратовская область, Аткарский район, с.Малые Копены
Упоминание
1835
Россия, Саратовская губерния, Аткарский уезд, село Малые Копены
В 64 года живет с женой Татьяной Даниловной 65 лет и тремя детьми: семьей сына Прохора 20 лет (жена Марфа Иванова 20 лет) сын Петр Прохорович полугода и двумя дочерьми Василисой Аверьяновной 20 лет и ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сысоева Татьяна Данилова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close